القاهرة تُخصِّص خطًّا ساخنًا للإبلاغ عن كورونا

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عن تخصيص الخط الساخن ١٥٤٦٩ للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه المحافظين، اليوم، بتخصيص خط ساخن في كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولا سيما في حالة رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلًا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضي تدخلكم شخصيًّا"، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، الذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.