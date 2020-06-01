شكران مرتجى ضيفة في «حارة القبة»

تشارك الفنانة السورية شكران مرتجى، ضيفة في مسلسل "حارة القبة"، ونشرت صورة للغلاف عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وعلقت شكران مرتجى، على الصورة قائلة: "رح كون ضيفة بالعمل إن شاء الله إلي الشرف كون مع نخبة كبيرة من النجوم السوريين الغاليين ومع شركة تاريخها كبير عاج للإنتاج الفني وتحت إدارة المبدعة رشا شربتجي وتأليف أسامة كوكش، بوعدكم إني كون قد محبتكم لو بمشهد، والله يوفق الكل يارب".وأضافت: "أنا من أوائل من قرأ النص ولكن لأول إمبارح لتم الإتفاق على صيغة مناسبة الي وللجهة المنتجة المحترمة بإدارة هاني العشي".