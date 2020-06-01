شكران مرتجى ضيفة في «حارة القبة»
الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:26 م
سناء إسماعيلطباعة
تشارك الفنانة السورية شكران مرتجى، ضيفة في مسلسل "حارة القبة"، ونشرت صورة للغلاف عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلقت شكران مرتجى، على الصورة قائلة: "رح كون ضيفة بالعمل إن شاء الله إلي الشرف كون مع نخبة كبيرة من النجوم السوريين الغاليين ومع شركة تاريخها كبير عاج للإنتاج الفني وتحت إدارة المبدعة رشا شربتجي وتأليف أسامة كوكش، بوعدكم إني كون قد محبتكم لو بمشهد، والله يوفق الكل يارب".
وأضافت: "أنا من أوائل من قرأ النص ولكن لأول إمبارح لتم الإتفاق على صيغة مناسبة الي وللجهة المنتجة المحترمة بإدارة هاني العشي".
وعلقت شكران مرتجى، على الصورة قائلة: "رح كون ضيفة بالعمل إن شاء الله إلي الشرف كون مع نخبة كبيرة من النجوم السوريين الغاليين ومع شركة تاريخها كبير عاج للإنتاج الفني وتحت إدارة المبدعة رشا شربتجي وتأليف أسامة كوكش، بوعدكم إني كون قد محبتكم لو بمشهد، والله يوفق الكل يارب".
وأضافت: "أنا من أوائل من قرأ النص ولكن لأول إمبارح لتم الإتفاق على صيغة مناسبة الي وللجهة المنتجة المحترمة بإدارة هاني العشي".