مستشار سابق لترامب: محاولات الشرطة للتهدئة في صالح أمريكا

قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المصالحة وتكريم الضحايا الأبرياء أمثال جورج فلويد الذي قتل على يد شرطي أمريكي أبيض، التي تجري في أماكن متعددة بالولايات المتحدة الآن، هي خير للدولة وفي مصلحة التهدئة.وأضاف فارس، في تغريدة له مساء اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مظاهر المصالحة تعزز الوحدة بين المواطنين المتضررين والشرطة الأمريكية فلا يمكن للمجتمع وحماته الطلاق.كان نشطاء أمريكيون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعكس محاولات الشرطة الأمريكية تقديم الاعتذار بعد واقعة مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد واحد من أفرادها، والتي أبرزت بعض افراد الشرطة وهم ينحنون على ركبتهم فى الشوارع لتقديم الاعتذار للشعب، فضلا عن توجيه تهمة القتل غي رالعمد للشرطي الذي تسبب في مقتل فلويد.كانت قضية مقتل فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا أشعلت الاحتجاجات فى أكثر من 20 مدينة أمريكية تنديدا بالعنصرية، ما أدى إلى تصاعد أعمال العنف والشغب والسلب والنهب والسرقة للمحال التجارية في عدة ولايات، وأجبرت الحرس الوطني للانتشار في الشارع الأمريكي.