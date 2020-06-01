إحباط تهريب كميات من الأسلحة البيضاء بمطار مرسى علم
الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:32 م
محمود السعدىطباعة
أحبطت السلطات الجمركية بمطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الاثنين، محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران الخاصة بالعالقين القادمين من " براغ " تم تمرير حقيبة الراكب "و. م. ص" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالاشتباه فى وجود أسلحة بيضاء.
وعلى الفور تم تكليف أحمد عوض مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه، وتبين وجود مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن خنجر حاد من جهه ومشرشر من الجهة الأخرى داخل جراب أسود اللون و3 نصل على شكل سهم مرقوم عليه صنع الصين داخل جراب اسود اللون و5 مطاوى أحجام وأنواع مختلفة ونجمة حادة مكونة من خمس أطراف حادة سوداء اللون داخل جراب أسود اللون، وقبضه على شكل أطراف اليد فضى اللون وسيلف دفنس ومطواة سحرية على شكل قلم أزرق اللون وقطعة حديدية مستطيلة بها فتحات فضية اللون داخل حقائبه.
وفى واقعة أخرى، وأثناء تفتيش الركاب القادمين على الرحله رقم Sm2124 الخاصة بالركاب العالقين القادمين من أديس أبابا مرورا بنيروبى، تم تمرير حقيبة الراكب "إ. ع. ب" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالإشتباه فى وجود أسلحة بيضاء، وبتفتيش الحقيبة بمعرفة بهاء سمير، تبين أن بداخل حقيبته سيف بمقبض خشبى على شكل سنجه حاد من جهة ومشرشر من جهة أخرى وبعلامة على شكل ثور بطول 80 سم وبمقبض خشبى ومفلوف عليه حبل زيتى اللون.
وبعرض الواقعتين على عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران الخاصة بالعالقين القادمين من " براغ " تم تمرير حقيبة الراكب "و. م. ص" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالاشتباه فى وجود أسلحة بيضاء.
وعلى الفور تم تكليف أحمد عوض مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه، وتبين وجود مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن خنجر حاد من جهه ومشرشر من الجهة الأخرى داخل جراب أسود اللون و3 نصل على شكل سهم مرقوم عليه صنع الصين داخل جراب اسود اللون و5 مطاوى أحجام وأنواع مختلفة ونجمة حادة مكونة من خمس أطراف حادة سوداء اللون داخل جراب أسود اللون، وقبضه على شكل أطراف اليد فضى اللون وسيلف دفنس ومطواة سحرية على شكل قلم أزرق اللون وقطعة حديدية مستطيلة بها فتحات فضية اللون داخل حقائبه.
وفى واقعة أخرى، وأثناء تفتيش الركاب القادمين على الرحله رقم Sm2124 الخاصة بالركاب العالقين القادمين من أديس أبابا مرورا بنيروبى، تم تمرير حقيبة الراكب "إ. ع. ب" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالإشتباه فى وجود أسلحة بيضاء، وبتفتيش الحقيبة بمعرفة بهاء سمير، تبين أن بداخل حقيبته سيف بمقبض خشبى على شكل سنجه حاد من جهة ومشرشر من جهة أخرى وبعلامة على شكل ثور بطول 80 سم وبمقبض خشبى ومفلوف عليه حبل زيتى اللون.
وبعرض الواقعتين على عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى.