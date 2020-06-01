إحباط تهريب كميات من الأسلحة البيضاء بمطار مرسى علم

أحبطت السلطات الجمركية بمطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الاثنين، محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات.أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران الخاصة بالعالقين القادمين من " براغ " تم تمرير حقيبة الراكب "و. م. ص" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالاشتباه فى وجود أسلحة بيضاء.وعلى الفور تم تكليف أحمد عوض مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه، وتبين وجود مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن خنجر حاد من جهه ومشرشر من الجهة الأخرى داخل جراب أسود اللون و3 نصل على شكل سهم مرقوم عليه صنع الصين داخل جراب اسود اللون و5 مطاوى أحجام وأنواع مختلفة ونجمة حادة مكونة من خمس أطراف حادة سوداء اللون داخل جراب أسود اللون، وقبضه على شكل أطراف اليد فضى اللون وسيلف دفنس ومطواة سحرية على شكل قلم أزرق اللون وقطعة حديدية مستطيلة بها فتحات فضية اللون داخل حقائبه.وفى واقعة أخرى، وأثناء تفتيش الركاب القادمين على الرحله رقم Sm2124 الخاصة بالركاب العالقين القادمين من أديس أبابا مرورا بنيروبى، تم تمرير حقيبة الراكب "إ. ع. ب" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالإشتباه فى وجود أسلحة بيضاء، وبتفتيش الحقيبة بمعرفة بهاء سمير، تبين أن بداخل حقيبته سيف بمقبض خشبى على شكل سنجه حاد من جهة ومشرشر من جهة أخرى وبعلامة على شكل ثور بطول 80 سم وبمقبض خشبى ومفلوف عليه حبل زيتى اللون.وبعرض الواقعتين على عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى.