ننشر لقاء البابا ثيودوروس الثاني مع التليفزيون اليوناني

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الصحفية إيليني بيليالي أجرت حديثًا مع صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا تحت عنوان: «بطريركية الإسكندرية- شعلة الأرثوذكسية التي لن تنطفئ أبدًا» لصالح التليفزيون اليوناني ET2 الذي تديرها الدولة ويذاع على قناة (ΕΡΤ ERT).أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاء والذي تحدث فيه صاحب الغبطة عن الكنيسة الأرثوذكسية في إفريقيا، وعلى النور الذي تبعثه كنيسة الروم الأرثوذكس للعالم بأسره، أيضًا المستقبل الذي تمثله رسالتها.وكتبت الصحفية إيليني بيليالي التقرير التالي عن بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا:يعتبر الرسول مرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية وأول أسقف لها حوالي 43 م وخلال السنوات الأولى من العصر المسيحي، لعبت بطريركية الإسكندرية دورًا رئيسيًّا في انتشار المسيحية.إن البطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا هي البطريكية الثانية في ترتيب البطريركيات الأرثوذكسية، وتأتي بعد بطريركية القسطنطينية المسكونية.ومنذ العام ١٩٦٩م أصبح بناء مدرسة Tositsais المقر الدائم للبطريركية، والذي يقع في منطقة المنشية الصغرى بالإسكندرية.في المقر بجانب البابا ثيودروس الثاني، يقيم كل من الوكيل البطريركي في الإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نافكراتوس، أسقف تاميثيوس السيد جرمانوس، والسكرتير الأول للمجمع المقدس الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس، إلى جانب بعض الكهنة الذين يخدمون في الإسكندرية.تضم مباني بطريركية الإسكندرية: متحف تحت أرض البطريركية، وهو مكان فريد حيث يتم عرض الكنوز الفرعونية بشكل أساسي، وكذلك الاكتشافات الهلنستية والرومانية النادرة، وواحدة من أهم مكتبات العصور الوسطى في العالم، والتي تحتوي على أكثر من 40000 كتاب، من بينها 3000 كتاب من أوراقه الرِّق. هناك أيضًا code library (مكتبة شفرة) بها مع 530 codes (رمزًا) مكتوبًا بخط اليد.فوق مكتبة بطريركية الإسكندرية، يجري تطوير مكان حفظ الأيقونات القديمة للثياب الكهنوتية وأواني الكنيسة.