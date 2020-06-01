«الصحة العالمية» تسعى لعلاقات جيدة مع أمريكا

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، بمساهمة الولايات المتحدة "الهائلة" في الصحة العالمية وحث على استمرار العلاقات الجيدة معها على الرغم من تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب بلاده من المنظمة التابعة للأمم المتحدة.وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بأنها صارت دمية في يد الصين منذ أزمة فيروس كورونا العالمية.وخلال الإفادة ذاتها، قالت ماريا فان كيرخوفي عالمة الوبائيات والمسئولة في المنظمة، إن الاتصال عن قرب يمكن أن يزيد من خطر انتشار مرض كوفيد-19، وذلك ردا على سؤال حول المخاطر الصحية المحتملة خلال الاحتجاجات الحالية بالولايات المتحدة.