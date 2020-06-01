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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

افرحوا يا آل مصر.. أشهر ألحان الكنيسة في ذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض مصر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:27 م
الكنيسة
الكنيسة
جرجس صفوت
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تمتاز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن بقية الكنائس بكثرة ألحانها القبطية التي تتلى باللغات القبطية واليونانية والقليل من الرومية، والتي تتغير بناء على المناسبات، كما تتغير أنغامها بين المفرح والحزين.

المرتل مينا نصير إسحق، قال لـ"الدستور"، إن عيد دخول العائلة المقدسة لأرض مصر له عدة ألحان تميزه مثل ذكصولوجية عيد دخول المسيح أرض مصر (إفنوتى فى إيتوتى الله الممجد)، والتي تقول: "الله الممجد في مشورة القديسين الجالس على الشاروبيم رؤى في إقليم مصر.. افرحى وتهللى يا مصر مع بنيها وكل تخومها لأنه أتى إليك محب البشر الكائن قبل كل الدهور".

وأضاف انه من ضمن الألحان أيضًا الربع الخاص بعيد دخول المسيح إلى مصر في لحن أرباع الناقوس، والذي يقول: "افرحوا وتهللوا يا آل مصر وكل أقاليمها لأنه أتى إليك محب البشر الكائن قبل كل الدهور".

وتابع: لعل من أهم تلك الألحان الابصالية الآدام والتي تقول: "لأنه في هذا اليوم آتي إلى المصريين ومشي معهم مثل إنسان، مريم القديسة السحابة الخفيفة. حملت القدوس إلى مصر يومًا. أفرحي وتهللي يا ارض مصر بعمانوئيل ملك الخليقة". يضاف إلى ذلك الابصالية الواطس التي تقول: "لأن في هذا اليوم مشى كإنسان وبرحمته العظيمة نزل إلى أرض مصر. هوذا ملاك قال ليوسف في بيت لحم قم خذ يسوع المسيح وأذهب إلى مصر سريعًا. هذه هي النبوة التي ظهرت وتحققت أن من أرض مصر دعوت أبني. فقام يوسف البار بحرص وقوة وحكمة وأخذ ربه وسالومي ومريم. ونزلوا إلى كورة مصر بسرعة وطول أناة من وجه هيرودس".

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