«الحركة الوطنية» تصدر دراسة حول مستقبل قطاع الصحة في ظل أزمة كورونا

أعدت أمانة التخطيط والمتابعة والتنمية المستدامة بحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة أحمد علي مصيلحي، دراسة تقدير موقف تحت عنوان "إشكالية ملف الصحة والسكان"، تناولت الدراسة تحليل ورصد متغيرات قطاع الصحة والفرص الواعدة للنهوض به، فضلا عن التحليل الكيفي للعناصر الداخلية والعناصر الخارجية المؤثرة على القطاع الطبي والصحي وبالأخص خلال فترة مواجهة فيروس كورونا الوبائي.وثمن اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، جهود جيش مصر الأبيض في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ثقته في الأطقم الطبية والشعب المصري وقدرتهم علي تجاوز الأزمة.وأكد النائب حاتم الدالي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية للشؤون السياسية والتنظيم، على ضرورة تضافر الجهود لدعم قطاع الصحة المصري في الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، مناشدا الأحزاب السياسية للقيام بدورها الرئيسي في دعم ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة.وأضاف حاتم الدالي، أن دراسة تقدير الموقف وضعت يدها على مواطن القوى والضعف في قطاع الصحة المصري وسبل حل أوجه القصور الذي لن يحدث سوى بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقوي الناعمة.