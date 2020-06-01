تستخدم لسرقتنا.. أمريكا تعتزم إلغاء آلاف التأشيرات لطلاب صينيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، عن اتخاذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات لإلغاء تأشيرات دخول خاصة بطلبة الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة.وقال بومبيو، عبر حسابه على تويتر مساء اليوم، إن الرئيس ترامب اتخذ يوم الجمعة إجراءات للمساعدة في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة والحد من قدرة جمهورية الصين الشعبية على استخدام برامج تأشيرات الطلاب والباحثين غير المهاجرين لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية والمعلومات.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الحكومة الصينية كانت تستغل هذا الأمر "سعيًا وراء الهيمنة العسكرية".وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، كشف في وقت سابق عن أن إدارة ترامب، تعتزم إلغاء تأشيرات دخول خاصة بالآلاف من طلبة الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة، الذين لهم علاقات مباشرة مع جامعات تابعة لجيش التحرير الشعبي.وقال مسئولون أمريكيون لم يتم الكشف عن هوياتهم في وقت سابق، إن هذا القرار من الممكن أن يؤثر إلغاء التأشيرات على ما لا يقل عن 3000 طالب، بحسب بعض التقديرات الرسمية.ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي منذ أيام التعليق على التقرير الصحفية الأمريكية في هذا الشأن، إلا أن بومبيو أكد القرار اليوم.