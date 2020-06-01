تعرف على رحلة المقر البطريركي للروم الأرثوذكس بمصر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تاريخيا كان مقر الكرسي الإسكندري البطريركي لكنيسة الروم الأرثوذكس في منطقة قيصاريو بدير القديس سابا بالإسكندرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في عام 977 ميلادي، في حبرية البابا إيليا (إلياس) الأول (963-1000م)، تم نقل مقر كرسي البطريركية من دير القديس سابا بالإسكندرية إلى القاهرة في منطقة حارة الروم بمنطقة الأزهر، وكان يضم كنيسة القديس مرقص.وتابع: أنه في عام 1400 ميلادي تم نقل المقر بطريركي والذي يضم كاتدرائية القديس نيقولاوس إلى حي الحمزاوى (وهو المقر البطريركي الحالي)، ثم في عام 1870 ميلادي أعاد البابا صوفرونيوس الرابع (1870-1899م) مقر البطريركية من القاهرة إلى المقر الرئيسي للبطريركية في دير القديس سابا بالإسكندرية، وفى عام ١٩٦٩ ميلادي في حبرية البابا نيقولاس السادس (1968-1986م) تم نقل مقر العرش البطريركي من دير القديس سابا في مدينة الإسكندرية إلى مبنى مدرسة "Tositsas" في نفس المدينة بمنطقة المنشية الصغرى، والتي تضم كاتدرائية البشارة (بشارة والدة الإله).