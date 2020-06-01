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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث النواب: نطبق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى وبشكل دوري

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:14 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
رباب الأهواني
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كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عن عدد الإصابات بفيروس "كوفيد- 19" والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بين النواب أعضاء المجلس.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن أعداد الإصابات بين النواب ليست خمسة اصابات كما يشاع، ولكن الاصابات وصلت لـ7 نواب حتى اللحظة، لافتًا إلى أنهم من محافظات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن النواب المصابين من المرج والسويس وأسيوط والمنيا وبني سويف وآخر من القاهرة، متابعًا: "أعتقد أن سبب العدوى ليس تواجدهم داخل البرلمان".

وأشار إلى أن مجلس النواب يطبق إجراءات احترازية على أعلى مستوى وبشكل دوري، مضيفا: "هنقلل عدد العاملين خلال الفترة المقبلة، ونطبق الإجراءات بشدة أكثر".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 6810 حالات، من ضمنهم الـ6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

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