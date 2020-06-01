المرصد السوري: 25 آلية تركية محملة بالمعدات اللوجستية تدخل إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه تم دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ويتألف من 25 آلية تحمل كتلًا أسمنتية ومعدات لوجستية، واتجه الرتل نحو المواقع التركية ضمن منطقة "بوتين- أردوغان".ومع استمرار تدفق الأرتال التركية فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3805 آليات، بالإضافة لآلاف الجنود.وبذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7115 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.