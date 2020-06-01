6 منافذ لبيع الكمامات والمواد المطهرة بالفيوم

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنه سيتم توفير منافذ لبيع الكمامات والمواد المطهرة، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، غدًا الثلاثاء، بجميع المراكز، للتصدي لغلاء الأسعار الذي يفرضه بعض التجار على المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، ورفع العبء عن كاهل المواطنين وبأسعار مناسبة.وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم توفير 6 منافذ على مستوى المحافظة، بشارع الحرية بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، بشارع المحكمة بمركز ومدينة طامية، بجوار الوحدة المحلية لمركز إبشواي، بجوار مكتب بريد أطسا، داخل الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق، ومنفذ داخل الوحدة المحلية لمركز سنورس.