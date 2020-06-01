البدء في تسليم 4589 فيزا «تكافل وكرامة» بالغربية

كلفت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الإثنين، أشرف مصطفى، مدير الإدارة، بسرعة البدء في تسليم 4589 فيزا خاصة بالمستحقين الجدد لبرنامج تكافل وكرامة لـ148 وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة، لتوزيعها على أصحابها من المستحقين.وأضافت وكيل وزارة التضامن بالغربية، في بيان، أن الفيز بواقع 186 لإدارة أول طنطا، و219 لإدارة ثان طنطا، و663 لإدارة مركز طنطا، و126 لإدارة أول المحلة، و97 لإدارة ثان المحلة، و663 لإدارة مركز المحلة، و452 لإدارة سمنود، و410 لإدارة قطور، و468 لإدارة بسيون، و386 فيزا لإدارة كفرالزيات، و438 فيزا لإدارة السنطة، و481 لإدارة زفتى.