«مستقبل وطن» يفتتح المجمع الطبي الشامل في القاهرة

افتتح حزب مستقبل وطن، مجمع العيادات الطبية الشاملة "مركز مستقبل وطن الطبي" بالقاهرة، وتطبيقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وكانت الرؤية لإنشاء مركز طبي يقدم خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية تناسب كل شرائح المجتمع.وقال الحزب، في بيان له، إن المركز يقدم خدماته الصحية والطبية في كافة التخصصات، حيث يضم 12 عيادة للكشف في جميع التخصصات الطبية، فضلا عن عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة، تضم غرفة تعقيم خاصة بالأسنان وكذلك معمل تحاليل يضم أحدث أجهزة التحاليل، ومركزا للأشعة مجهزا بأحدث التكنولوجيا في مجال الأشعة المقطعية، وأشعة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات، فضلا عن عيادات النساء والولادة، والأطفال.