ترامب وبوتين يبحثان أزمة كورونا والنفط

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مباحثات ثنائية بشأن العديد من القضايا المشتركة على رأسها مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي ناقشا التدابير المُتخذة في البلدين لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وفق قناة "سكاي نيوز".وأوضح البيان الروسي أن بوتين وترامب ناقشا في اتصال هاتفي اتفاق أوبك+ وعلاقته باستقرار أسواق النفط، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي توصل إليه مصدرو النفط مؤخرا بشأن خفض الإنتاج اليومي للخام من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ومنعها من الانهيار.وكشف الكرملين عن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الروسي بخطته لعقد قمة مجموعة السبع، التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة.وقال دونالد ترامب في وقت سابق إنه سيرجئ عقد قمة "مجموعة السبع" حتى الخريف المقبل، مؤكدا أن دول المجموعة لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، مطالبا بفتح الباب أمام أعضاء جدد، موضحا "أشعر أن مجموعة السبع لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة دول عفا عنها الزمن".وأكد ترامب أنه يرغب في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إلى حضور قمة موسعة قد يتم عقدها سبتمبر المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها.