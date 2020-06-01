دبي: تقنية لتعقيم سيارات الإسعاف من الفيروسات خلال 30 ثانية

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة عالمية متخصصة للاستفادة من تقنية تعقيم فريدة عالميا تحارب الميكروبات والفيروسات، لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين خلال 30 ثانية، بما يضمن حماية المسعفين والمرضى من العدوى والأمراض الخطرة.وتقنية التعقيم تحمل اسم "مايكروسيف" ومعظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 99.9 %، وتتميز بأنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية، وهي من التقنيات التي ثبتت قدرتها على القضاء على الميكروبات والجراثيم والعدوى بالأمراض الخطرة بشكل فعال.وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، في بيان اليوم، إن التقنية المستخدمة تعقم مركبات الإسعاف خلال وقت قياسي، ما يوفر الوقت ويمكن المؤسسة من زيادة عدد رحلات كل مركبة يوميا.وأضاف بن دراي أن المؤسسة تعقم كافة مركباتها، بعد كل عملية نقل لمصاب بفيروس كورونا والأمراض المعدية، لضمان سلامة المرضى والمسعفين، فضلا عن تعقيم محطات ونقاط الإسعاف التي يزيد عددها عن 113نقطة، موضحا أن المعقم ليس له أية أعراض جانبية، ويستخدم في وجود المرضى والمسعفين.وذكر المدير التنفيذي للمؤسسة أن المعقم المستخدم حاصل على شهادات منظمات صحية عالمية، تفيد بقدرته على مكافحة الميكروبات، مشيرا إلى أن المؤسسة تجري عادة اختبارا قبل التعقيم لرصد عدد الميكروبات الموجودة على الأسطح، ثم تجري اختبارا آخر بعد التعقيم يظهر القضاء عليها.من جانبها، قالت صفا القدومي، مدير عام شركة "مايكروسيف جروب"، إن تقنية التعقيم المستخدمة في مركبات "إسعاف دبي" حاصلة على شهادة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعلامة المطابقة الأوروبية وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا.وأضافت مدير عام شركة "مايكروسيف جروب"، أن تقنية التعقيم آمنة وصديقة للبيئة،إذ لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة ولا تحتوي على الكحول، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد.وأشارت القدومي إلى أن التقنية تستخدم عالميا لتعقيم المستشفيات (غرف العمليات، غرف العناية المركزة) وتعقيم مركبات الإسعاف بصورة فعالة وآمنة، لقدرتها على القضاء على العدوى بشكل فعال.