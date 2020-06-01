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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتهم أمريكا وحلفائها بإجراء تدريبات «استفزازية» قرب حدودها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:00 م
روسيا
روسيا
وكالات
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اتهمت روسيا، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي بإجراء تدريبات عسكرية "استفزازية" بالقرب من حدود البلاد.

وحذر سيرجي رودسكوي رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية من مستوى النشاط العسكري العالي للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي ناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وقال رودسكوي، إنه لايزال توسيع البنية التحتية للدفاع الصاروخي للناتو في بولندا مستمرًا إضافة إلى وجود المنشآت والقواعد الأمريكية في رومانيا كما لا تزال المخاوف بشأن النشر المحتمل لصواريخ توماهوك في هذه القواعد قائمة.

وتابع رودسكوي أنه يتواصل أيضًا تحديث محطة غلوبوس 3 الرادارية الواقعة في قرية فارديو شمال النرويج من أجل زيادة الإمكانيات المضادة للصواريخ وزيادة قدرات رصد المناطق الداخلية الروسية، مشيرًا إلى أن "وزارة الدفاع الروسية ترصد وتسجل باستمرار النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بالقرب من حدودنا".

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