مطار القاهرة يستقبل رحلتيين من السعودية لنقل المصريين العالقين هناك

تواصل وزارة الطيران المدنى تسيير جسرها الجوى عبر شركتي مصر للطيران وإير كايرو، لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى بلادهم، عقب تفشى وانتشار فيروس كروونا المستجد "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم، وفقا لتوجهيات القيادة السياسية.ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة مصر للطيران وسياف للطيران، نقلت الرحلة الأولى 279 عالقا مصريا وهى من طراز بونيج 777، بينما نقلت الرحلة الثانية 112 مصريا قادمين من مطار الرياض الدولى.وعقب وصولهم تم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الحالات، حيث تم الكشف عليهم من جانب إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية، للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل.وعقب خروجهم من الدائرة الجمركية تم نقلهم مباشرة إلى مناطق العزل الصحى الذى وفرته الدولة المصرية، للعزل الطبى لمدة 7 أيام، عبر أتوبيسات شركة فاين سلكش للسياحة.