رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي: القرآنيون لا يعترفون بالنبي محمد لهذا السبب (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:59 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
طباعة
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن لدينا وحيين وليس وحي واحد، متابعًا: "من يظن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي واحد يبقى معنى ذلك أن مهمة النبي انتهت بوصول هذا الوحي إلينا".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين: إذا كنت تظن أن هناك وحيًا واحدًا، يبقى احنا مش محتاجين النبي انه يوصلنا القرآن، لكن سيدنا محمد هو نبراس الحياة، فالذي يظن أن الوحي واحد فهو مخطئ.

وتابع أن مشكلة القرآنيين أنهم غير معترفين بالنبي، حيث إنهم يرون أن مهمة النبي هي توصيل القرآن فقط، مؤكدًا أننا نحتاج من النبي القرآن والسنة.

وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرسول لم ينزل عليه وحي واحد، وإنما نزل عليه وحيان، وذلك ردًّا على من يدعون إلى التمسك بما جاء في القرآن فقط.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»: «ربنا سبحانه وتعالى، منزلش وحي واحد على النبي، لكن نزل عليه وحيين، وحي اسمه القرآن والآخر اسمه السنة».

وأشار في هذا السياق إلى الآية القرآنية القائلة «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم»، متابعًا: «يبقى فيه حاجتين نزلوا على رسول الله، أرجوكم افهموا القرآن ومتخلوش حد يضحك عليكم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من زوج شقيقة محمد رمضان عقب أنباء القبض عليه

أول تعليق من محمد رمضان على أزمة حفل زفاف شقيقته

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

ثالث وفاة بكورونا في جريدة الجمهورية

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

كيفية تسديد فاتورة التليفون المنزلى بالرقم إلكترونيًا

لبنان يستعد لفتح المطار مع تجهيز مراكز حجر صحي لكورونا

طيران الإمارات قد تحتاج إلى أربع سنوات لعودة الأمور إلى طبيعتها

اليونان تتحمل نفقات حجر السائحين المصابين بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«شعر نزار قباني».. كتاب جديد لـ طارق المجالي عن "الآن ناشرون وموزعون"

بيت العود فى ضيافتك تحتفى بكلاسيكيات الغناء فى حفل عبر الإنترنت

بعد تصريح «القعيد» بتسليمها لدار الكتب.. مفاجأة بشأن مكتبة لويس عوض

«ميريت» تناقش آثار نكسة يونيو سياسيًّا وثقافيًّا