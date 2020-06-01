خالد الجندي: القرآنيون لا يعترفون بالنبي محمد لهذا السبب (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن لدينا وحيين وليس وحي واحد، متابعًا: "من يظن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي واحد يبقى معنى ذلك أن مهمة النبي انتهت بوصول هذا الوحي إلينا".وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين: إذا كنت تظن أن هناك وحيًا واحدًا، يبقى احنا مش محتاجين النبي انه يوصلنا القرآن، لكن سيدنا محمد هو نبراس الحياة، فالذي يظن أن الوحي واحد فهو مخطئ.وتابع أن مشكلة القرآنيين أنهم غير معترفين بالنبي، حيث إنهم يرون أن مهمة النبي هي توصيل القرآن فقط، مؤكدًا أننا نحتاج من النبي القرآن والسنة.وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرسول لم ينزل عليه وحي واحد، وإنما نزل عليه وحيان، وذلك ردًّا على من يدعون إلى التمسك بما جاء في القرآن فقط.وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»: «ربنا سبحانه وتعالى، منزلش وحي واحد على النبي، لكن نزل عليه وحيين، وحي اسمه القرآن والآخر اسمه السنة».وأشار في هذا السياق إلى الآية القرآنية القائلة «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم»، متابعًا: «يبقى فيه حاجتين نزلوا على رسول الله، أرجوكم افهموا القرآن ومتخلوش حد يضحك عليكم».