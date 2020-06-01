%4.5 زيادة متوقعة في حصيلة الجمارك بموازنة 202-2021
الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:46 م
حسن كامل – راندا التونيطباعة
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2020-2021 عن أنه من المتوقع أن تشهد حصيلة الضرائب الجمركية زيادة بنحو 4.5% لتصل الى 44.5 مليار جنيه بموازنة 2020-2021.
ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك في الإصلاح المؤسسي، ومنها على سبيل المثال مشروع النافذة الواحدة،وتبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية.
و من الجدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020-2021،يستهدف زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 14%، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الى نحو 1288.8 مليار جنيه بنسبة 18.8% من الناتج المحلي، في ضوء التطبيق الكامل للإصلاحات الضريبية وغير الضريبية.
ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك في الإصلاح المؤسسي، ومنها على سبيل المثال مشروع النافذة الواحدة،وتبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية.
و من الجدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020-2021،يستهدف زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 14%، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الى نحو 1288.8 مليار جنيه بنسبة 18.8% من الناتج المحلي، في ضوء التطبيق الكامل للإصلاحات الضريبية وغير الضريبية.