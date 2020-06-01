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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

%4.5 زيادة متوقعة في حصيلة الجمارك بموازنة 202-2021

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:46 م
الجمارك
الجمارك
حسن كامل – راندا التوني
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كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2020-2021 عن أنه من المتوقع أن تشهد حصيلة الضرائب الجمركية زيادة بنحو 4.5% لتصل الى 44.5 مليار جنيه بموازنة 2020-2021.

ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك في الإصلاح المؤسسي، ومنها على سبيل المثال مشروع النافذة الواحدة،وتبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية.

و من الجدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020-2021،يستهدف زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 14%، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الى نحو 1288.8 مليار جنيه بنسبة 18.8% من الناتج المحلي، في ضوء التطبيق الكامل للإصلاحات الضريبية وغير الضريبية.

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