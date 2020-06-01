%4.5 زيادة متوقعة في حصيلة الجمارك بموازنة 202-2021

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2020-2021 عن أنه من المتوقع أن تشهد حصيلة الضرائب الجمركية زيادة بنحو 4.5% لتصل الى 44.5 مليار جنيه بموازنة 2020-2021.ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك في الإصلاح المؤسسي، ومنها على سبيل المثال مشروع النافذة الواحدة،وتبسيط وتطوير الإجراءات الجمركية.و من الجدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020-2021،يستهدف زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 14%، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الى نحو 1288.8 مليار جنيه بنسبة 18.8% من الناتج المحلي، في ضوء التطبيق الكامل للإصلاحات الضريبية وغير الضريبية.