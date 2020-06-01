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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلقي المياه المقدسة في مياه النيل (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:37 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى-جرجس صفوت
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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمياه المقدسة في مياه النيل عقب انتهاء قداس عيد دخول المسيح إلى مصر، والذي أجري في كنيسة العذراء بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة اليوم.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صباح اليوم؛ قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ اليوم؛ بتذكار دخول العائلة المقدسة إلي أرض مصر؛ وهو أحد الأعياد السيدية "أي الأعياد الخاصة بالسيد المسيح".

ونظمت الكنائس المسيحية على مستوى الكرازة المرقسية؛ اليوم الإثنين؛ أولى صلوات القداس الإلهي بعد إغلاق دام لمدة شهرين، وذلك بعد قرار المجمع المقدس بإقامة القداسات الإلهية في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، والذي حل اليوم، وأحد عيد العنصرة، وذلك دون حضور شعبي، مقتصرًا على 6 أفراد من الكهنة والشماسة معًا.


واستمرت رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر ثلاث سنوات ونصف، ويعتبر عيد دخول السيد المسيح مصر من الأعياد السيدية الكبري.

وتقيم الكنائس المسيحية، في ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر، والتي تحل في الأول من يونيو من كل عام، احتفالات خاصة بها، إلا أنه هذا العام لن يشهد الاحتفال أي مظاهر، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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