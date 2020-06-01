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محمد العسيري

اقتصاد

«جودة الاتصالات» يصدر تقريره حول مناطق تدني خدمات المحمول في أبريل الماضي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:35 م
حسام الجمل
حسام الجمل
طارق عتمان
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أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر أبريل لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ ويتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها:

- مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.
- مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.
- مؤشر جودة صوت المكالمة (Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

• فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها:

- سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.
- سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.


فيما يلي إعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر أبريل:

• لشركة فودافون: من أصل (80) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (18) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومصر الجديدة ومدينة نصر والمرج والسلام وحدائق القبة والعباسية وشبرا والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينة وحي وأهمها في القاهرة المعادي، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (6) مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينتي.

• ولشركة أورانج: من أصل (80) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (23) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والتجمع ومدينة نصر والعباسية وحلوان في القاهرة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والهرم وفي الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في غرب الإسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (11) مدينة وحي أهمها مناطق في شرق وغرب الإسكندرية.

• ولشركة اتصالات: من أصل (80) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (17) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور وشبرا والزمالك والمعادي والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (7) مدينة وحي وأهمها مدينتي والعبور وحلوان في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) أهمها السادس من أكتوبر في الجيزة.

• ولشركة وى: من أصل (80) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (24) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق القبة والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية شرق الإسكندرية، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (5) مدينة وحي أهمها السادس من أكتوبر في الجيزة.

ويتضح من التقرير التفصيلي أن معايير خدمات البيانات في الحدود المقبولة لجميع الشركات وفقًا للترخيص مع تميز شركات أورانج واتصالات في سرعة تنزيل البيانات فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة (وفقا للتقرير التفصيلي لكل منطقة).

ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري للمستخدمين ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.
«جودة الاتصالات» يصدر تقريره حول مناطق تدني خدمات المحمول في أبريل الماضي
«جودة الاتصالات» يصدر تقريره حول مناطق تدني خدمات المحمول في أبريل الماضي

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