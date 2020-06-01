215 عالقًا أوروبيًا يغادرون مطار القاهرة اليوم

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، 215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة، متوجهين إلى مطار فرانكفورت بألمانيا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الظروف.ووصلت طائرة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" إلى مطار القاهرة الدولى، وأقلعت وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات مختلفة كانوا عالقين بالقاهرة، عقب قرار الحكومة المصرية بإغلاق الموانئ الجوية للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا القاتل "كوفيد 19".وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب الأوروبيين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة لهم.وكانت سلطة الطيران المدنى المصرى، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.