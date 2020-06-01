المسماري: سفينة تركية نقلت أسلحة لميليشيات مصراتة

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، تفريغ باخرة تركية دعمًا عسكريًّا لميليشيات مصراتة الداعمة لحكومة الوفاق.وأوضح المسماري أن المرتزقة الذين يقاتلون مع ميليشيات الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا، مشيرًا إلى إرسال تركيا 11 ألفًا من المرتزقة إلى البلاد حتى الآن، وذلك وفق قناة "العربية".واستعاد الجيش الليبي في وقت سابق اليوم بلدة الأصابعة (120 كم جنوب غرب طرابلس)، بعد أسبوعين من سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق عليها.وقال أحمد المسماري، في بيان سابق، "تمكنت وحدات من القوات المسلحة من إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة اليوم، بعد سلسلة من الضربات الجوية لمواقع الميليشيات في الجبل الغربي".