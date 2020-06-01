رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محتجون أمريكيون يكشفون لـ«الدستور» مطالبهم في أزمة فلويد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:39 م
جورج فلويد
جورج فلويد
إيمان ماهر
طباعة
رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء للعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن مقتل جورج فلويد على يد أحد أفراد شرطة مدينة مينيابوليس، أشعل الغضب في نفوس الكثيرين، وتشهد 15 ولاية أمريكية احتجاجات حاشدة وعنيفة في بعض الأحيان، بعد أن انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للحشد، من بينها مجموعة "جورج فلويد.. ذا موڤمينت"، والتي جمعت الآلاف.

"الدستور" تواصلت مع مايكل جوتي تشيس، مسؤول المجموعة على فيسبوك، والتي قالت: "لقد أنشأت مجموعة جورج فلويد لجمع كل من يقف ضد الظلم، رأيي عن أمريكا تغير في الآونة الأخيرة، أبلغ من العمر 47 عامًا ولم أرَ طوال هذا القدر الكثير من الاحتجاج المدني".

وعن المطالب التي يحتجون بسببها أضافت: "جميع المحتجين يطالبون نظامنا القضائي بتحقيق العدالة لجميع المواطنين الأبرياء الذين قتلوا على يد الشرطة". 

وتابعت: "أنا لا أتفق مع العصابات التي احتالت على المحالات، لكني أفهم أنه عندما يقتل العديد من المواطنين على أيدي رجال الشرطة ولا يوجد مساءلة منهم، تقع الحماية السلمية على آذان صماء!، لذا فإن نهب الممتلكات وتدميرها هو الشيء الوحيد الذي يجعلها تولي اهتماما!".

وقال توماس جايجر، أحد المحتجين في شيكاغو، إن الاحتجاجات بدأت خلال النهار في وقت مبكر، منظمة وسلمية إلى حد ما، ولكن التدافع تسبب في الاشتباك مع الشرطة، حيث قامت الشرطة بضرب الغاز المسيل للدموع، ما أشعل غضب الناس في النهاية لدرجة أنهم بدأوا في إلقاء الزجاجات والطوب، وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي، كان الجو قاسيًا في الصباح التالي وفي الليل".

وتابع جايجر لـ"الدستور": "رفع العمدة جميع الجسور في منطقة وسط المدينة وأغلقت جميع القطارات، من أجل حصر المتظاهرين في وسط المدينة، كما فرضت حظر التجو، هذا أثار الكثير من العنف"، مواصلا: "ينغمس الكثير من المتظاهرين في غضب اللحظة ويبدأون في حرق الأشياء والنهب أيضًا، ظهرت بعض العصابات للاستفادة من الفوضى ونهب المتاجر الفاخرة في وسط المدينة"، مؤكدا أن الاحتجاجات الآن هو عمل عفوي، لا توجد منظمة معينة تقودها، على الرغم من أن العديد قد انضموا إلى الاحتجاجات.

وعن مطالبات المحتجين قال: "يطالب معظم الناس بإنهاء وحشية الشرطة والعنصرية بشكل عام وعلى وجه التحديد، نريد أن يتم توجيه الاتهام إلى جميع الأفراد الأربعة الذين قتلوا جورج فلويد وإدانتهم بالقتل من الدرجة الثانية - على الأقل، إن لم يكن الدرجة الأولى، لأن كلا من شوفين وفلويد عملوا في الأمن في نفس النادي، ويطالب الكثير من الناس بأن المجتمعات المحلية تسيطر على المجالس التأديبية للشرطة (CPAC) الآن، الشرطة هي المسؤولة عن نفسها، تجري التحقيقات الداخلية وتجد نفسها بريئة في كل مرة، الناس يريدون إشراف المجتمع والسيطرة على الشرطة"، مضيفا: "كثير من الناس يعبرون فقط عن غضب شديد، ولم يكن لديهم حتى الوقت لصياغته في مطالب ملموسة وأهداف سياسية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

التعليم العالى: انحسار كورونا يعتمد على ثبات عدد الإصابات ووعى المواطنين

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

كيفية تسديد فاتورة التليفون المنزلى بالرقم إلكترونيًا

لبنان يستعد لفتح المطار مع تجهيز مراكز حجر صحي لكورونا

طيران الإمارات قد تحتاج إلى أربع سنوات لعودة الأمور إلى طبيعتها

اليونان تتحمل نفقات حجر السائحين المصابين بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«شعر نزار قباني».. كتاب جديد لـ طارق المجالي عن "الآن ناشرون وموزعون"

بيت العود فى ضيافتك تحتفى بكلاسيكيات الغناء فى حفل عبر الإنترنت

بعد تصريح «القعيد» بتسليمها لدار الكتب.. مفاجأة بشأن مكتبة لويس عوض

«ميريت» تناقش آثار نكسة يونيو سياسيًّا وثقافيًّا