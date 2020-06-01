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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تضامن النواب» توافق على موازنة المجلس القومي للمرأة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:43 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأه للعام المالي الجديد 20202021، والتي تقدر بنحو 85 مليونا و887 ألف جنيه، مقابل 69 مليون و987 العام الجارى 20192020.

وبلغت جملة الاستثمارات خلال العام الجديد 20202021، نحو 45 مليون جنيه مقابل 35 مليون جنية العام الجارى.

وجاءت الموافقة بعد إشادة لجنة التضامن بأداء المجلس القومي للمرأة، حيث أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، على أهمية دور المجلس لاسيما في ظل جائحه فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أننا في أزمة شديدة وعنيفة وتحتاج للتوعية الشديدة في مواجهتها، ومن هنا يأتي دور المجلس القومي للمرأة.

و قالت النائبة هبة هجرس، إن المجلس لم يوقف أعماله بسبب فيروس كورونا المستجد فلديه خطة وهدف واضحين ووضع الطرق المرنة، لافتًا إلى أنه لا يمكن إنكار أن الجائحة من سيقف داعما فيها المرأة، لاسيما وأنها العمود الفقري لاسرتها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمجلس القومي أعاد ترتيب نفسه لتقديم الدعم للمرأة لتساعد باقي أفراد اسرتها في تخطي هذه الجائحة.

وكشفت هجرس، عن أن المجلس القومي للمرأة يقوم حاليا بإعداد بحث دولي بدعم من المنظمات الدولية عن تكلفة العنف ضد المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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