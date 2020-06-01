السودان ينقل سكان القرى الموازية لحدود إثيوبيا

كشفت شبكة «سكاي نيوز»، اليوم الإثنين، عن قيام السلطات السودانية بنقل مجموعة من سكان القرى الموازية للحدود الإثيوبية في ولاية القضارف بعد وصول تعزيزات عسكرية مكثفة وحشود من القوات بدأت في التوافد على مقربة من الشريط الحدودي.ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي، في الوقت الذي ذكر فيه المكتب الصحفي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن اتصالات مشتركه جرت على الصعيدين العسكري والسياسي بين الجانب الإثيوبي والسوداني اتفقت على تسريع التفاوض حول تحديد النقاط الحدودية بين البلدين.ودعت إثيوبيا يوم أمس الأحد، إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء التوتر الحدودي بين البلدين.يذكر أن الاشتباك الذي وقع بين الجيشين السوداني والإثيوبي على الحدود بين البلدين يوم الخميس الماضي، أدى إلى مقتل قائد عسكري سوداني وجرح 7 أفراد برتب مختلفة، إضافة لمقتل طفلين وفقًا لمتحدث باسم الجيش السوداني، الذي لم يفصح عن حصيلة الخسائر التي أوقعها الجيش السوداني في الجيش الإثيوبي.ومن جهة، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها أمس: "ندعو السودان للعمل معا من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشكل مشترك لاحتواء الوضع على الأرض".وأضاف البيان: "تعتقد الوزارة اعتقادا قويا بأنه لا يوجد سبب مشرف لتدخل البلدين في العداء، وتدعو إلى ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية المجاورة لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية".