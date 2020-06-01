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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تكشف خطة زيادة الإيرادات بنسبة 14%

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:33 م
وزير المالية
وزير المالية
حسن كامل – راندا التوني
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كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 20202021، عن زيادة سنوية لجملة الايرادات بنحو 14%، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الى نحو 1288.8 مليار جنيه بنسبة 18.8% من الناتج المحلي، في ضوء التطبيق الكامل للاصلاحات الضريبية وغير الضريبية.

كما يأتي على رأس الاصلاحات الضريبيةالمستهدفة تعديل الانظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الانترنت، وتحسين التغطية الضريبية من خلال ميكنة منظومة الضرائب والمرتبات والأجور، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب بقواعد بيانات التأمينات، فضلا عن تحصيل الإيرادات المتوقعة من خلال تحسين نظام الضريبة القطعية على أسعار منتجات التبغ المستوردة وتقنين أوضاع بعض منتجات السجائرالجديدة، واستمرار تحصيل الخزانة لجزء من فوائض الأرباح المحققة من قبل البنوك العامة.

كما أخذت الحكومة في الاعتبار تداعيات فيروس كورونا والقطاعات المتضررة جراء ذلك، بهدف تخفيف العبء الضريبي وتقديم المساعدة للقطاعات الأكثر تضررا مثل إجراء تسوية للمتأخرات الضريبية المستحقة على الممولين مقابل سداد الممول لقيمة لا تتعدى 1-5% فقط من قيمة المتأخرات الضريبية، وتأجيل دفع الضرائب العقارية لمدة 6 شهور على كافة المنشآت السياحية والفندقية، والعمل على تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة لكل من يصل دخله الشهري إلى 2000 جنيه بزيادة حد الإعفاء من 15 ألفا إلى 24 ألفا، واستحداث فئة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخل السنوي الأقل من 30 ألف جنيه وتخفيض الشرائح الأخرى.

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