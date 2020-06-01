تعرف على طريقة تحديد اتجاه القِبلة بالتفصيل قبل تأدية الخمس صلوات

طريقة تحديد اتجاه القِبلة

وننشر هنا في "الدستور" طريقة تحديد اتجاه القِبلة بشكل مبسط ومفهوم.



من المعروف أن القِبلة هي الاتجاه الثابت نحو الكعبة في المسجد الحرام في مكّة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وهي الاتجاه الذي يواجهه جميع المسلمين عند أداء صلواتهم، أينما كانوا في العالم.



طريقة تحديد اتجاه القِبلة وننشر هنا في "الدستور" طريقة تحديد اتجاه القِبلة بشكل مبسط ومفهوم.من المعروف أن القِبلة هي الاتجاه الثابت نحو الكعبة في المسجد الحرام في مكّة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وهي الاتجاه الذي يواجهه جميع المسلمين عند أداء صلواتهم، أينما كانوا في العالم.



نستخدم موقع الكعبة (خط عرض 21.4224779 وخط طول 39.8251832) وموقعك الحالي (المزوّد بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي أو الذي تزوّدنا به بنفسك) لتحديد المسار المباشر الأقصر بين نقطتين على الكرة الأرضية والمعروف أيضًا باسم مسافة الدائرة الكبرى. ويتم تحديد هذا المسار باستخدام معادلة هافيرسين، وعند النظر إليه على خريطة مسطّحة، قد يظهر على شكل خطٍّ مائلٍ أحيانًا بسبب تقوّس الأرض.



ويستخدم "اتجاه القِبلة" البوصلة في جهازك المحمول عن طريق أبليكشن يتم تحميلة على جهازك الخلوي "المحمول" باسم موقع "اتجاه القِبلة"



ويمكن تحديد قبلة الصلاة عن طريق:-

* الشمس:

من خلال معرفة الجهة التي تغرب منها الشمس أو تشرق، يمكن تحديد اتجاه القبلة، فيقف الشخص مواجهًا مثلًا لجهة الشرق، فتكون جهة الغرب من خلفه، وعن يساره جهة الشمال، والجنوب عن يمينه (الجنوب هو اتجاه القبلة)، كذلك يمكن بوضع جهة شروق الشمس عن اليمين، فتكون جهة القبلة من الخلف، وذلك في الفترة ما بين الصباح إلى ما قبل الظهر، وتكون من الأمام من بعد الظهيرة إلى غروب الشمس.



نجم القطب الشمالي:

جعل الله سبحانه وتعالى النجوم لنهتدي بها، ومنها نجم القطب الشمالي والذي يستعان به في تحديد جهة الجنوب، فهو ثابت لا يتحرك من مكانه.



ظل الإنسان وقت الظهيرة:

تتعامد الشمس مع الكعبة المشرفة، فلو وقف أحدهم في الشمس في هذا الوقت، وحدد اتجاه ظله، قتكون جهة القبلة بعكس جهة الظل.



ومن أحكام استقبال القبلة عند الفقهاء شرط من شروط صحّة الصّلاة، سواءً أكانت هذه الصّلاة فرضًا أو نافلةً، ويُستثنى من ذلك حالتين؛ هما: حالة الخوف وقتال الأعداء، وفي حالة صلاة النّافلة على الدّابة في السفر الذي تُقصر الصلاة فيه.