سباق فورمولا1- البرازيلي يعود رغم كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن مسؤولي سباق فورمولا1- البرازيلي، المقرر في نوفمبر المقبل في ساو باولو، يتوقعون إقامته بحضور الجماهير، وذلك رغم الأزمة الحالية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقال تاماس روهوني رئيس اللجنة المنظمة لسباق فورمولا1- البرازيلي، في تصريحات لمجلة "فوربس"، إن الاستعدادات ستجرى كما هو مخطط، مضيفا:"نحن واثقون من أن مضمار إنترلاجوس سيشهد استضافة سباق رائع مجددا."وأشار روهوني إلى أنه يتوقع التأكيد على موعد السباق، المقرر في 15 نوفمبر، من قبل الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، وبالتالي يمكن طرح تذاكره للجماهير.ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المصابين بعدوى كوفيد19- في البرازيل بشكل كبير.وينتظر أن تنطلق منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- هذا العام في أستراليا في يوليو المقبل بدون حضور جماهير، حيث تأثرت السباقات العشرة الأولى في الموسم إما بالتأجيل أو الإلغاء بسبب أزمة الجائحة.