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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشارى: العزل المنزلى يكون بناءً على قرار الطبيب (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:26 م
العزل المنزلي
العزل المنزلي
رباب الأهواني
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قال الدكتور عمرو حداد، استشاري الكبد بمعهد ناصر، إن تخصيص وزارة الصحة 320 مستشفى لاستقبال وعلاج حالات كورونا مع زيادة الحالات يوميًا، كان ضروريًا لكون المستشفيات التي تم تحديدها في بداية الأزمة ويبلغ عددها 37 مستشفى حميات وصدر لاستقبال وعلاج كورونا لم تعد كافية.

وأضاف "حداد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن هذه المستشفيات ستكون كافية لاستيعاب إصابات كورونا في الوقت الحالي، معربًا عن أمله فى ألا ندخل في سيناريو أسوأ من ذلك في المستقبل.

وأوضح أن الإصابة بكورونا لا تعني ضرورة التواجد بمستشفى، فهناك مصابون بفيروس كورونا أعراض إصابتهم بسيطة أو لا تظهر عليهم أعراض نهائيًا، منوهًا بأن الحجر المنزلي لمصاب كورونا يكون بناءً على قرار الطبيب وليس المريض، مناشدًا المواطنين بالتواصل على تطبيق "صحة مصر" لتحديد مدى إمكانية الحجر المنزلي له بناءً على حالته الصحية ومناعته.

وأكد أنه ما زال هناك اختلاط عنيف جدًا من المواطنين وكأنهم لا يعلمون أن هناك أزمة في البلد، معربًا عن أمله في زيادة وعي المواطنين وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط والخروج إلا للضرورة مع أخذ الاحتياطات، مع الحذر في التعامل مع الأسطح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

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