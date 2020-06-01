الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية بمحيط الأصابعة

تمكن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، من إسقاط طائرة مسيرة تركية بمحيط الأصابعة بعد محاولتها استهداف قواته، وذلك في أعقاب استعادة الوطني الليبي السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غرب البلاد، وفقًا لموقع العربية.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة دخول قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إلى مدينة الأصابعة واحتفالها باستعادة السيطرة عليها.من ناحية أخرى، استهدفت طائرات مسيرة تركية آليات للجيش الليبي في بلدة الأصابعة بالجبل الغربي، بعد تحريرها من ميليشيات الوفاق.يأتي ذلك فيما انتشرت صورة معبرة لفرحة أم لثلاثة أبناء مع الجيش قتلوا بعد دخول تشكيلات الوفاق بدعم تركي لمنطقتها، واليوم بعد استعادة الجيش السيطرة على المدينة تخرج وتستقبلهم بنفسها.من جانب آخر، كشف الجيش الليبي، في تصريحات صحفية، عن أن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا حيث قامت تركيا بإرسال 11 ألفًا من المرتزقة إلى البلاد حتى الآن، وفقًا لموقع العربية.