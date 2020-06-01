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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تعلن قرارات لدعم الشركات الصغيرة والمزارعين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:24 م
الهند
الهند
وكالات
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أعلنت الحكومة الهندية اليوم الإثنين، عن قرارات مهمة لدعم المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين الجائلين، وهم من بين أكثر الفئات تضررًا من أزمة وباء كورونا والإغلاق المطول.

وقال وزير الإعلام براكاش جافاديكار، إن المزارعين سوف يحصلون على عائدات إضافية بنسبة تتراوح بين 50% و83%، حيث رفعت الحكومة الاتحادية أسعار شراء 14 محصولا في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

يشار إلى أن الزراعة هي المصدر الرئيسي لسبل العيش لنحو 58% من سكان الهند.

كما أقر مجلس الوزراء خطة ضخ رأسمال بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح 2.5 مليون مشروع تجاري متناهي الصغر وصغير ومتوسط الحجم، بالإضافة إلى حزمة مالية بقيمة 2.6 مليار دولار لدعم 200 ألف كيان متعثر.

وقال الوزراء إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

كما تم توسيع تعريف هذه المشروعات لتشمل المزيد من الأعمال التي يمكنها الاستفادة من المساعدات.

وأطلق مجلس الوزراء أيضًا تسهيلات ائتمانية صغيرة لتقديم قروض بأسعار معقولة إلى 5 ملايين بائع متجول لاستئناف سبل العيش التي تأثرت سلبًا بسبب الإغلاق المرتبط بوباء كورونا.

وجاءت هذه الإعلانات وسط توقعات بحدوث ركود في السنة المالية الحالية، وتفيد التقديرات بأن 100 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق.

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