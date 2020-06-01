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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحى كعزل لخدمة مرضى كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:21 م
أشرف عطية
أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان لاستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالى 80 سريرا، على أن يتم تحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفى، والذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفي أسوان الجامعى لاستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة، حيث تصل السعة السريرية الحالية للمستشفى إلى 415 سريرا، بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية.

وأشار، إلى أنه بالتوازى سيتم استقبال وحجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان، بجانب أبو سمبل الدولى، وأيضًا الحميات ونصر النوبة المركزى، ودراو المركزى، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى، فضلًا عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى، فى حين سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان العزل بالصداقة الجديدة، وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بالشكل المطلوب.

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