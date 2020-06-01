4.5% معدل النمو المستهدف فى ظل تداعيات كورونا

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 عن أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020-2021 إلى 4.5% مقارنة بمعدل متوقع قدره 4.2% خلال 2019-2020.وأضاف البيان المالي أن الحكومة سوف تعمل على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 9%، وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة في التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يرتكز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية وبالتوازي تنفيذ الإصلاحات الهيكيلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة.