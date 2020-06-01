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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء مقابلات المقبولين برياض الأطفال في كفر الشيخ عبر الفيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:17 م
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
عمرو الشامي
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تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية "لغات" من الأول من يونيو الجاري حتى نهاية الشهر، والمدارس العربي الرسمي، من الأول من يونيو الجاري حتى 31 يوليو المقبل.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه تم فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، للعام الدراسي 20202021 بدءا من اليوم الإثنين، من خلال الرابط الذي تم تحديده ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وطالب وكيل الوزارة، أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي الأخطاء، مؤكدة أن تدوين الاستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات واختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الالتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

كما طالبت وكيل الوزارة، أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها إلى مدرسة الرغبة الأولى، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى، شرطا من شروط دخول الطفل للتنسيق، ويمكن إجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن سن القبول برياض الأطفال بتلك المدارس من سن أربع سنوات إلى ما دون السادسة بالمستوى الأول، ويكون حساب السن أول أكتوبر، ولا يجوز قبول الأطفال في سن الإلزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

كما أكدت أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد، مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولي الأمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرطا من شروط دخول التنسيق على الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.

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