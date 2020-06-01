468 عمارة إسكان اجتماعي.. 7 مشروعات قومية في القليوبية

أعلنت الدكتورة أماني محمد إبراهيم مديرة المشروعات بمحافظة القليوبية، أنه جار العمل على قدم وساق لافتتاح مشروعات كبرى ب 7 مجالات حيوية تبلغ تكلفتها الملايين لخدمة المواطن القليوبي.وأشارت إلى أن نسب التنفيذ بها تتراوح بين 90 إلى 100% في مجالات الإسكان والاستثمار والصناعة والآثار والتربية والتعليم والزراعة.وأضافت أماني أن خريطة المشروعات في مجال الاستثمار يتم إنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها بتكلفة 1125 مليون جنيه، وفي مجال الصناعة تم الانتهاء من إنشاء المصنع الجديد لحديد التسليح بشركة الدلت للصلب بحي شرق شبرا الخيمة بتكلفة 163 مليون جنيه، وفي مجال الآثار ترميم قصر محمد علي بتكلفة 155 مليون جنيه، وفي مجال الزراعة، تطوير مجزر القناطر الخيرية وطوخ وقليوب بتكلفة 32 مليون جنيه، وفي مجال التربية والتعليم إنشاء مدارس متعددة بتكلفة 238.82 مليون جنيه والتموين إنشاء صومعة عرب العليقات سعة 90 ألف طن بالخانكة بتكلفة 335 مليون جنيه.وأكملت أماني أنه في مجال الإسكان يتم إنشاء مشروعات الجيل الرابع وبها إنشاء 219 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الخحرية بالعبور الجديدة بتكلفة 1800.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات المدن الجديدة وبها إنشاء 468 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الحرية والكرامة وعمارات الإسكان الاجتماعي جنة وسكن مصر بالعبور الجديدة بتكلفة 1709 مليون جنيه.