الخارجية الصينية: أمريكا «مدمنة انسحاب»

وصف تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "مدمنة انسحاب"، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.وقال لي جيان للصحفيين: "الانسحاب يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية"، وأضاف أن المجتمع الدولي يرفض ما وصفه بالسلوك الأناني للولايات المتحدة.يذكر أن ترامب، كان قد أعلن قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، متهمها بالتضليل وأنها "أصبحت دمية في يد الصين".ومن جهتها، نفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترامب، بأنها روجت معلومات مضللة نشرتها الصين بشأن فيروس كورونا المستجد.وهذه ليست المنظمة الأولى التي يعلن ترامب انسحابه منها، فانسحب ترامب من الوينسكو، واتفاقية دولية لمواجهة تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني، كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة.