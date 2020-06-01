هيكل: أتمنى الشفاء العاجل للإعلاميين والصحفيين المصابين بكورونا

خلال لقائه بعدد من قنوات التليفزيون على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف، وجه هيكل برسالة للإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة المصابين بفيروس كورونا.حيث قال: دائمًا ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث، أهيب بالزملاء جميعًا توخي الحذر واتباع كل وسائل الإجراءات الاحترازية.وأضاف أن "الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية، فلنجعل من أفعالنا داعمًا لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري وستزول الجائحة بتكاتفنا جميعًا".