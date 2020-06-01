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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز «القاهرة الجديدة» يشن حملة على 100 محل مخالف بالتجمع الأول

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:09 م
القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
علا العلاف
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قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة بالتجمع الأول، لإزالة المخالفات وضبط الشارع بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع قيادات الشرطة والمهندس أحمد مصطفي نائب رئيس الجهاز بالتجمع الأول، لاستكمال الجهود المبذولة من أجل التصدى لمخالفات البناء وإزالة التعديات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه شن حملة اليوم على عدد (100) محل بالمجاورة الثالثة بالتجمع الأول، وتم إزالة كافة الإشغالات الموجودة ومصادرة عدد من الثلاجات وإزالة اللافتات المخالفة، بالإضافة إلى أنه تم إزالة جميع التعديات والإشغالات بالمجاورة.

وأشار "رئيس الجهاز"، إلى أن الحملة شملت رفع الإشغالات وغلق وتشميع ورفع العدادات للمحلات المخالفة بالمجاورة الثانية والثالثة بالتجمع الأول- الحي الشمالي.

وأعلن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الحملات سوف تستمر بشكل يومى على المدينة.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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