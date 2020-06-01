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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتهم أمريكا بـ«الأنانية» بعد قطع علاقتها بـ«الصحة العالمية»

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:08 م
الصين
الصين
وكالات
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اتهمت الصين اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الأنانية"، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية.

وتواجهت واشنطن وبكين بشكل متكرر حول قضايا مختلفة، وقال ترامب الجمعة: إنه سيقطع العلاقات مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي كان قد اتهمها بالتسامح جدًا مع الصين.

وتأتي خسارة منظمة الصحة العالمية الكبيرة للتمويل الأمريكي في وقت يتواصل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة صينية أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان في مؤتمر صحفي: إن "المجتمع الدولي يعارض عمومًا مثل تلك التصرفات الأمريكية من الأنانية والتهرب من المسئولية وتقويض التعاون الدولي ضد الوباء".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية "ليس بإمكانها خدمة دولة واحدة، ويجب ألا تتبع إرادة الدولة الأكبر من حيث تمويلها".

والولايات المتحدة أكبر المساهمين الماليين في منظمة الصحة العالمية، لكن الرئيس دونالد ترامب علق في أبريل التمويل بعدما اتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في بادئ الأمر، وبالتهاون جدًا مع الصين.

وفيما أكد ترامب الحاجة "لأجوبة من الصين حول الفيروس" نفت بكين بغضب اتهامات لها بالتقليل من خطورة الوباء عندما ظهرت العوامل المسببة للمرض في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

والإثنين قال تجاو "في مواجهة الوباء، فإن أي قمع أو حتى ابتزاز لمنظمة الصحة العالمية هو تجاهل للحياة وتحد للإنسانية وتدمير للتعاون الدولي".

وأكد أن الصين "ستقوم بدورها كدولة كبيرة مسئولة" وتدعم منظمة الصحة في اتخاذ موقف القيادة في التصدي للفيروس، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف وزيادة الدعم السياسي والتمويل للمنظمة.

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