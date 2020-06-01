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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جلسات رقمية لمناقشة تحديات السياحة فى وجود كورونا خلال السفر العربي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:06 م
سوق السفر العربي
سوق السفر العربي
رامى حسين
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شاركت اليوم وحدة السوق العربي بهيئة تنشيط السياحة فى فعاليات بورصة دبي للسياحة «سوق السفر العربي النسخة الافتراضية» للعام 2020، التى بدأت فعالياتها اليوم وتنتهى يوم 3 يونيو.

ويشهد الحدث الافتراضي ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت، كما يركز على الاتجاهات والفرص الناشئة والتحديات التي لها تأثير مباشر على صناعة السياحة والسفر، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتشير دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إلى أن الحدث الجديد لا يركز على الدور الذي يلعبه المعرض في دعم وتوجيه صناعة السفر والسياحة في المنطقة خلال أزمة "كوفيد - 19" وما بعدها فحسب بل يؤكد التزامهم الكامل بتوفير الفرص وتهيئة الأجواء الإيجابية وتعزيز التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في هذه الأوقات الصعبة.

كما يتناول المتخصصون والخبراء في هذه الصناعة - من خلال أربع جلسات متقدمة تبث مباشرةً على الهواء كل يوم - مجموعة من المواضيع الرئيسية بما في ذلك خارطة التعافي من أزمة كورونا واستراتيجيات السياحة للمستقبل ورؤية الفنادق لمرحلة ما بعد كوفيد-19 ومرونة القطاع السياحي، بالإضافة إلى استكشاف الوضع الطبيعي الجديد الذي ينتظرنا في الفترة المقبلة، فضلًا عن تكنولوجيا السفر الناشئة وأبرز اتجاهات الاستدامة وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

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