وزير النقل: القيادة السياسية صدقت على إنهاء طريق «القاهرة أسوان»

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، مساء اليوم الإثنين، أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100كم، حيث تابع الوزير أعمال إزالة الأتربة والحفر وإنشاء جسر الطريق، وذلك ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة أسوان الصحراوي الغربي.رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، نظرًا لارتباط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفراس.ومن ناحيته أكد وزير النقل، أن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1255 كم خلال 4 سنوات على أن تكون مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ التالية المرحلة الأولى، وتشمل التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والمرحلة الثانية وتشمل المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من إدفو – اسوان – توشكي بطول 350 كم)، اما المرحلة الثالثة فتشمل (المسافة من محور ديروط مرورا باسيوط وسوهاج وقنا بطول 250 كم على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرروا بالاقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم.