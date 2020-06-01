22 حالة وفاة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن إجمالي الحالات وصل إلى 87142 حالة حتى الآن.كما تم تسجيل 1864 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 64306 حالات، لافتة إلى أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات 525 حالة.