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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط جماعي للقطاعات بختام التعاملات ببورصة مسقط

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:59 م
بورصة مسقط
بورصة مسقط
اكرم عمران
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اختتم المؤشر العام لسوق مسقط المالي تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع بلغت نسبته 27. 0 % بعد بالتراجع الجماعي لقطاعات السوق المختلفة.

وفقد مؤشر سوق مسقط نحو 9.6 نقطة عند الإغلاق لينهي التعاملات عند مستوى 3534.91 نقطة، نتيجة تراجع الأسهم القيادية، حيث هبط سهم الخليجية للاستثمار بنسبة 3.33 %، وسيمبكورب صلالة 2.75 %، وريسوت للإسمنت 2.27 %.

وتأثر أداء البورصة، بالتراجع الجماعي للقطاعات، التى تصدرها قطاع الصناعة بنسبة 0.78 %، بضغط ريسوت للإسمنت، والأنوار للسيراميك، كما تراجع مؤشر الخدمات 0.31 %، بضغط سيمبكورب صلالة، وتصدر العُمانية القطرية للتأمين المتراجعين بنسبة 6.98 %.

وحد من تراجع قطاع الخدمات صدارة سهم السوادي للطاقة للرابحين اليوم بنسبة 3.64 %، وكان المالي أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.15 %؛ بضغط الخليجية للاستثمار، وتراجع المدينة تكافل 1.43 %.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 7.82 مليون سهم، مقابل 6.85 مليون سهم أمس، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 890.96 ألف ريال، مقابل 1.24 مليون ريال بجلسة أمس، حيث تصدر سهم بنك نزوى الأسهم الأنشط حجمًا وقيمةً اليوم، بتداول 5.5 مليون سهم، بقيمة 527.35 ألف ريال.

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