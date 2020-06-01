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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توزيع الأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى بالبحيرة (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:58 م
لبحيرة
لبحيرة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن الوزارة بدأت فى توزيع الأدوية على المواطنين المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بالمحافظات.

ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لتوزيع الأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي على أهالي محافظة البحيرة، من خلال الرائدات الريفيات ومندوبي وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
لبحيرة
لبحيرة
لبحيرة
توزيع الأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى بالبحيرة (صور)
لبحيرة
لبحيرة
لبحيرة
توزيع الأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى بالبحيرة (صور)

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