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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

14 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا في المنيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:57 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالة الصحية بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود ابوزيد، حيث أكد المحافظ على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة.

وأعلن المحافظ أنه تم تخصيص 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مستشفى عزل ملوي، وذلك ضمن 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيصها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المحافظ توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجها باستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المحافظ تشكيل لجان للمتابعة بصفة يومية لجميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

وتضم المستشفيات الـ 14، مستشفى مطاي المركزي، وبنى مزار المركزي، والعدوة، ومغاغة والفكرية المركزي، ومستشفى الصدر بالمنيا، وملوى، وبنى مزار بالإضافة إلى مستشفى الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.

وأكد المحافظ متابعة تطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية.

وكان المحافظ قد تفقد عددا من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامات، كما تابع التزام العاملين والمترددين على مجمع المصالح بارتداء الكمامات، مشددا على عدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون إرتداء الكمامة، واكد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
14 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا في المنيا
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
14 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا في المنيا

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