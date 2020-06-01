رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة لندن يحث الحكومة على تمديد الفترة الانتقالية لمغادرة الاتحاد الأوروبي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:52 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
حث عمدة لندن صديق خان، اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالتفاوض بشأن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وطلب خان من وزير شئون «بريكست» في حكومة جونسون، مايكل جوف، "تنحية الأيديولوجية السياسية جانبا" وتمديد المفاوضات مع بروكسل، التي من المقرر استئنافها بعد غد الثلاثاء.

وذكر خان، السياسي المنتمي لحزب العمال المعارض، في تغريدة على تويتر، أن "آخر شيء تحتاجه بلادنا ونحن نحاول إيجاد طريقة للتقدم فيما يتعلق بالجائحة (كورونا) هو المزيد من الفوضى والغموض".

وقال: "لقد قمت بحث الحكومة على طرح الأيديولوجية السياسية جانبا، واتباع المسار الواقعي عبر السعي إلى تمديد مفاوضات بريكست".

وغادرت بريطانيا التكتل رسميا في 31 يناير، بعد أن صوتت أغلبية ضئيلة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يوضح أسباب زيادة إصابات كورونا

«الداخلية»: سجن طرة خالي من كورونا بعد إجراء التحاليل

اشتباكات عنيفة وعمليات «كر وفر» فى محيط البيت الأبيض

هروب مصاب بكورونا من مستشفى شربين: عايز أموت في بيتي

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

إعادة فتح مسرح «كولوسيوم» بعد إغلاق دام 3 أشهر في إيطاليا

شاب أسباني يدفع حياته ثمنا لولعه بالأفاعي

دعاء منع الخوف والقلق للتخلص من الهموم والشعور بالفزع

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وزيرة الثقافة تطلق نادي سينما الشباب عبر «يوتيوب»

«العربي» تصدر الترجمة العربية لرواية «عملية البنك الأيرلندي»

«الأعلى للثقافة» يرشح يسري الجندي لجائزة «العويس»