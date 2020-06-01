رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات والبنوك يصعدان ببورصة دبي عند الإغلاق

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:52 م
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
طباعة
دفع الصعود الواضح لأسهم قطاع الاتصالات، المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تجاه الصعود لدى ختام معاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر العام لأبوظبى بنسبة 0.7% رابحًا 29.1 نقطة، ليغلق عند مستوى 4170.714 نقطة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعًا بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، تلاه قطاع قطاع البنوك بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.13%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 4.53%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.73%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.62%، وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا حسب القيمة وبلغ 46.8 مليون درهم وارتفع بنسبة 3.41%.

فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.27% خاسرًا 9.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3534.910 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.8 مليون سهم بقيمة 890.7 ألف ريال عبر تنفيذ 163 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وارتفعت 3 أسهم على رأسها السوادي للطاقة بنسبة 3.64%، ثم سهم مسندم للطاقة بنسبة 3.57%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 0.84%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 6.98%، ثم سهم "عمان كلورين" بنسبة 5.66%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.33%.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

«الصحة»: مناعة المصريين القوية ساعدت الأطباء في علاج مرضى كورونا

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

إعادة فتح مسرح «كولوسيوم» بعد إغلاق دام 3 أشهر في إيطاليا

شاب أسباني يدفع حياته ثمنا لولعه بالأفاعي

دعاء منع الخوف والقلق للتخلص من الهموم والشعور بالفزع

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وزيرة الثقافة تطلق نادي سينما الشباب عبر «يوتيوب»

«العربي» تصدر الترجمة العربية لرواية «عملية البنك الأيرلندي»

«الأعلى للثقافة» يرشح يسري الجندي لجائزة «العويس»